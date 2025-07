Exposition Patrice Collecini Abstraction Place Saint Pierre Cuisery

Exposition Patrice Collecini Abstraction

Place Saint Pierre La Chapelle Saint- Pierre de Cuisery Cuisery Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-08-02 10:00:00

fin : 2025-08-03 12:00:00

2025-08-02 2025-08-03

« Patrice Collecini a fait le choix d’un art qui récuse toute forme de figuration, qui s’affranchit de la ressemblance, détruit l’illusion pour mieux révéler sa vérité. Il en fait un support privilégié de l’expression d’une recherche personnelle.

C’est à travers un art pictural complexe et toujours un peu mystérieux, la quête d’un absolu de l’ordre du spirituel, un contenu émotionnel de vibrations et de sensations qu’il nous faut décrypter dans le silence de ses lumières d’ocre de terre, gris de cendre, blanc et noir de jais, comme en musique ce qui se passe entre les notes. »

Jean-Marie Lemaire, Professeur Beaux-Arts de Lyon (1961/2000);Directeur du Toboggan, La Spirale Lyon. .

Place Saint Pierre La Chapelle Saint- Pierre de Cuisery Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 82 82 14 colletmarianne@orange.fr

