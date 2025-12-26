EXPOSITION PATRICE LAOUENAN

Quai Pierre Forgas Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-27

fin : 2026-01-20

Exposition au caveau CLAIRE MAYOL.

Quai Pierre Forgas Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 17 63 64 68

English :

Exhibition in the CLAIRE MAYOL cellar.

L’événement EXPOSITION PATRICE LAOUENAN Port-Vendres a été mis à jour le 2025-12-24 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE