EXPOSITION PATRICE LAOUENAN, Port-Vendres
EXPOSITION PATRICE LAOUENAN, Port-Vendres samedi 27 décembre 2025.
EXPOSITION PATRICE LAOUENAN
Quai Pierre Forgas Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27
fin : 2026-01-20
Date(s) :
2025-12-27
Exposition au caveau CLAIRE MAYOL.
.
Quai Pierre Forgas Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 17 63 64 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition in the CLAIRE MAYOL cellar.
L’événement EXPOSITION PATRICE LAOUENAN Port-Vendres a été mis à jour le 2025-12-24 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE