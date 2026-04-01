Exposition Patricia DUC et Catherine COLLARD Ferme des Coteaux Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Exposition Patricia DUC et Catherine COLLARD

Ferme des Coteaux 25 Rue Saint-Maurille Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-01 2026-05-08

Découvrez le dialogue poétique entre l’origami et la peinture à Saint-Florent-le-Vieil.

Venez explorer l’univers de Patricia Duc, spécialiste en origami modulaire. Elle vous invite à découvrir le sens de cette tradition japonaise, où les pliages sont assemblés avec soin pour témoigner d’une attention. À ses côtés, Catherine Collard présente ses œuvres à l’huile et aux pastels secs (paysages, portraits, natures mortes). Son travail, imprégné d’un attachement à la nature et au détail, offre un contraste fascinant et complémentaire.

Cet événement vous permet de voir dialoguer l’origami et la peinture, et d’échanger avec ces deux artistes.

Les dimanches, de 15h à 17h, assistez aux démonstrations de peinture en direct de l’artiste Catherine Collard, qui travaille principalement à l’huile et au pastel. Venez la voir à l’œuvre sur des thèmes captivants comme le livre ou le paysage. C’est une opportunité de partager un moment privilégié avec elle et d’échanger sur son savoir-faire ! .

Ferme des Coteaux 25 Rue Saint-Maurille Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire animation.florentaise@orange.fr

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English :

Discover the poetic dialogue between origami and painting at Saint-Florent-le-Vieil.

L’événement Exposition Patricia DUC et Catherine COLLARD Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges