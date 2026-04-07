Exposition Patrick PENRAD, Atelier galerie, Le pouliguen

Exposition Patrick PENRAD 7 – 20 avril Atelier galerie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-07T10:00:00+02:00 – 2026-04-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-20T10:00:00+02:00 – 2026-04-20T19:00:00+02:00

Découvrez les peintures de l’artiste peintre surréaliste Patrick PENRAD à l’atelier galerie du Pouliguen.

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Découvrez les peintures de l’artiste peintre surréaliste Patrick PENRAD à l’atelier galerie du Pouliguen. CULTURE EXPOSITION