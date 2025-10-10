Exposition Patrick Renard Photographe Espace Maxime Moreau Sainte-Maxime

Exposition Patrick Renard Photographe

Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime

Début : Lundi 2025-10-10 14:30:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-10-10

L’Espace Maxime Moreau a le plaisir d’accueillir l’univers singulier de Patrick Renard à travers son exposition de photographies.

+33 4 94 79 97 10 animations-culturelles@ste-maxime.fr

English : Exposition Patrick Renard Photographe

The Espace Maxime Moreau is delighted to welcome Patrick Renard’s unique universe through his photography exhibition. A veritable visual playground, this photographic series invites us to cross the boundaries of reality and dive into a parallel world where illusion flirts with truth.

Through his subtle mastery of light and inventive use of filters, Patrick Renard transforms ordinary scenes into enigmatic tableaux. Each image becomes a visual puzzle, a mirage that challenges our perception and pushes us to look beyond appearances.

Art photography is not only a space for creation, it is a laboratory for experimentation where the photographer manipulates light like a living material, sculpting atmospheres that are sometimes dreamlike, sometimes disturbing. The viewer is invited to surrender to this visual reverie, to explore the interstices between the tangible and the imaginary.

An exhibition not to be missed, for all those who like to be surprised, to drift, and to rediscover the world through a new prism.

German : Exposition Patrick Renard Photographe

Der Espace Maxime Moreau freut sich, die einzigartige Welt von Patrick Renard in seiner Fotoausstellung zu präsentieren.

Italiano : Exposition Patrick Renard Photographe

L’Espace Maxime Moreau è lieto di ospitare l’universo singolare di Patrick Renard attraverso la sua mostra fotografica. Vero e proprio terreno di gioco visivo, questa serie fotografica ci invita a superare i confini del reale per immergerci in un mondo parallelo, dove l’illusione flirta con la verità.

Attraverso una sottile padronanza dei giochi di luce e l’uso creativo dei filtri, Patrick Renard trasforma scene ordinarie in quadri enigmatici. Ogni immagine diventa un enigma visivo, un miraggio che mette in discussione la nostra percezione e ci spinge a guardare oltre le apparenze.

La fotografia artistica non è solo uno spazio di creazione, è un laboratorio di sperimentazione dove il fotografo manipola la luce come una materia viva, scolpendo atmosfere a volte oniriche, a volte inquietanti. Lo spettatore è invitato ad abbandonarsi a questa fantasticheria visiva, ad esplorare gli interstizi tra il tangibile e l’immaginario.

Una mostra da non perdere, per tutti coloro che amano lasciarsi sorprendere, andare alla deriva e riscoprire il mondo attraverso un nuovo prisma.

Espanol : Exposition Patrick Renard Photographe

El Espace Maxime Moreau se complace en acoger el universo único de Patrick Renard a través de su exposición fotográfica.

