Exposition Patrick Tag à Hausgauen Hausgauen

10 rue du Vignoble Hausgauen Haut-Rhin

Exposition de peintures de Patrick Tag, habitant du village d’Hausgauen, à l’occasion de l’ouverture du bar, dans le cadre de la licence IV.

Patrick Tag, habitant de Hausgauen proposera une exposition de ses peintures à la salle communale de Hausgauen “Le Thalbach”, lors de l’ouverture du bar dans le cadre de la licence IV samedi 5 juillet à partir de 18h.

Artiste depuis 2014, il accrochera aux cimaises ses toiles riche en couleur et d’une grande variété de thèmes.

Les visiteurs pourront admirer des paysages, des montagnes, des bords de mer, des animaux, des oeuvres plus festives sur Noël ou Halloween, voyager dans des villes ou les ports de pêche, contempler des portraits de femmes.

Depuis peu, il s’est aussi lancé dans la broderie diamant, le diamond paint. 0 .

10 rue du Vignoble Hausgauen 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 86 91

English :

Exhibition of paintings by Patrick Tag, a resident of the village of Hausgauen, to mark the opening of the bar, as part of the license IV.

German :

Gemäldeausstellung von Patrick Tag, Bewohner des Dorfes Hausgauen, anlässlich der Eröffnung der Bar im Rahmen der Lizenz IV.

Italiano :

Mostra di dipinti di Patrick Tag, residente nel villaggio di Hausgauen, in occasione dell’apertura del bar, nell’ambito della licenza IV.

Espanol :

Exposición de pinturas de Patrick Tag, vecino del pueblo de Hausgauen, con motivo de la apertura del bar, en el marco de la licencia IV.

