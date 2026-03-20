Exposition Patrimoine de nos campagnes Salle La Source Évaux-les-Bains
Exposition Patrimoine de nos campagnes Salle La Source Évaux-les-Bains mardi 31 mars 2026.
Exposition Patrimoine de nos campagnes
Salle La Source 4 rue du Faubourg saint Bonnet Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-03-31 2026-04-01 2026-04-02 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09
Exposition itinérante du Conseil départemental avec une présentation de 260 photographies autour du patrimoine de nos campagnes. .
Salle La Source 4 rue du Faubourg saint Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 05 02 99
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English :
L’événement Exposition Patrimoine de nos campagnes Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-18 par Creuse Confluence Tourisme