Exposition Patrimoine en mouvement Construire un avenir durable à l’abbaye St-Jean-des-Vignes de Soissons

Boulevard Jeanne d’Arc Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-04-01

Cette exposition co-produite par la Cité de l’architecture et du patrimoine et la Fondation du Patrimoine présente un coup de projecteur sur les chantiers du patrimoine et leurs acteurs. Les Hauts-de-France sont à l’honneur cette année ! Inauguration le 31 mars à 18h00 dans le réfectoire de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes, renseignements sur les jours et horaires d’ouverture auprès du CIAP 03 23 93 30 56

Cette exposition co-produite par la Cité de l’architecture et du patrimoine et la Fondation du Patrimoine présente un coup de projecteur sur les chantiers du patrimoine et leurs acteurs. Les Hauts-de-France sont à l’honneur cette année ! Inauguration le 31 mars à 18h00 dans le réfectoire de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes, renseignements sur les jours et horaires d’ouverture auprès du CIAP 03 23 93 30 56 .

Boulevard Jeanne d’Arc Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This exhibition, co-produced by the Cité de l’architecture et du patrimoine and the Fondation du Patrimoine, puts the spotlight on heritage projects and the people behind them. Hauts-de-France is in the spotlight this year! Opening on March 31 at 6:00 pm in the refectory of Saint-Jean-des-Vignes abbey, information on opening days and times from CIAP 03 23 93 30 56

L’événement Exposition Patrimoine en mouvement Construire un avenir durable à l’abbaye St-Jean-des-Vignes de Soissons Soissons a été mis à jour le 2026-02-16 par Agence Aisne Tourisme