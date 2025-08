Exposition Patrimoine et Paysages Châteaudun

Exposition Patrimoine et Paysages

Médiathèque de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Gratuit

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-25

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, la Médiathèque propose une exposition-photos du Service régional de l’inventaire et du patrimoine.

La photographie d’inventaire complète l’étude de l’historien de l’art et c’est dans cet espace que le photographe peut aborder le paysage. Un cadrage serré, nécessaire, isole un édifice pour concentrer le regard sur lui. Il fournit une image documentaire proche de sa description écrite. Contextualiser un édifice, c’est passer de la photographie d’architecture à la photographie de paysage. S’il nous est possible de comprendre ce qu’un paysage apporte d’inspiration sur la construction d’un édifice, on peut aussi observer l’influence d’un édifice ancien sur le paysage contemporain qui l’entoure.

