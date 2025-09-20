Exposition – Patrimoine goémonier de la presqu’île JEP 2025 – Place St Georges Pleubian
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00
Exposition sur les traditions goémonières dans le Trégor
JEP 2025 – Place St Georges Bourg 22610 Pleubian Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne https://festivalgues.jimdoweb.com/
Journées européennes du patrimoine 2025
Algue Voyageuse