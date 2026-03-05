Exposition Patrimoine industriel et artisanal du Parc naturel régional Périgord Limousin Rue de Saint-Mathieu Cussac
Exposition Patrimoine industriel et artisanal du Parc naturel régional Périgord Limousin samedi 7 mars 2026.
Rue de Saint-Mathieu Médiathèque Cussac
2026-03-07
2026-03-25
2026-03-07
Venez découvrir ou redécouvrir la richesse du patrimoine industriel et artisanal moulins, forges, tuileries, carrières/mines, usines, scieries, à travers panneaux documentaires et maquettes du plasticien Philippe Ug. Exposition créée et prêtée par la PNR Périgord Limousin. .
+33 5 55 48 18 18 mediatheques@ouestlimousin.com
