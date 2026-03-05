Exposition Patrimoine industriel et artisanal du Parc naturel régional Périgord Limousin Rue de Saint-Mathieu Cussac

Rue de Saint-Mathieu Médiathèque Cussac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-25

2026-03-07

Venez découvrir ou redécouvrir la richesse du patrimoine industriel et artisanal moulins, forges, tuileries, carrières/mines, usines, scieries, à travers panneaux documentaires et maquettes du plasticien Philippe Ug. Exposition créée et prêtée par la PNR Périgord Limousin.   .

Rue de Saint-Mathieu Médiathèque Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 18 18  mediatheques@ouestlimousin.com

