Exposition « Patrimoine maritime : de la flûte au navire ravitailleur » Terres australes et antarctiques françaises Saint-Pierre

Exposition « Patrimoine maritime : de la flûte au navire ravitailleur » Terres australes et antarctiques françaises Saint-Pierre samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Patrimoine maritime : de la flûte au navire ravitailleur » 20 et 21 septembre Terres australes et antarctiques françaises La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Une sélection de photographies pour découvrir quelques bateaux qui ont marqué l’histoire maritime des TAAF : depuis la flûte L’Utile au XVIIIe siècle, aux navires ravitailleurs Commandant Charcot et Marion Dufresne I, en passant par les vaisseaux dédiés à l’exploitation des ressources naturelles.

Terres australes et antarctiques françaises 1 rue Gabriel Dejean 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 02 62 96 78 37 http://www.taaf.fr

Une sélection de photographies pour découvrir quelques bateaux qui ont marqué l’histoire maritime des TAAF : depuis la flûte L’Utile au XVIIIe siècle, aux navires ravitailleurs _Commandant Charcot_ à…

© G. Troispoux