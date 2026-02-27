Exposition Patrimoine Nature Rue Pingre de Farivilliers Bourbon-Lancy
Exposition Patrimoine Nature Rue Pingre de Farivilliers Bourbon-Lancy samedi 14 mars 2026.
Rue Pingre de Farivilliers Espace Robert Cochet Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2026-03-14
fin : 2026-04-06
Je peins où se posent mon oeil et mon pinceau !
Originaire du Bourbonnais, Rodolphe VERNIAUD est, depuis
son plus jeune âge, passionné par les arts plasti ques. C’est
après avoir pris des cours dans plusieurs ateliers puis étudié le
dessin académique et diverses techniques traditi onnelles que
son style s’est affi rmé. Ses peintures sont toujours fi gurati ves.
Ses thèmes sont les paysages Bourbonnais et leurs nombreux
châteaux mais également les vues de Paris où il a résidé
pendant de nombreuses années. .
Rue Pingre de Farivilliers Espace Robert Cochet Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
English : Exposition Patrimoine Nature
