Exposition Patrimoine Nature Rue Pingre de Farivilliers Bourbon-Lancy

Exposition Patrimoine Nature

Rue Pingre de Farivilliers Espace Robert Cochet Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-03-14

Je peins où se posent mon oeil et mon pinceau !

Originaire du Bourbonnais, Rodolphe VERNIAUD est, depuis

son plus jeune âge, passionné par les arts plasti ques. C’est

après avoir pris des cours dans plusieurs ateliers puis étudié le

dessin académique et diverses techniques traditi onnelles que

son style s’est affi rmé. Ses peintures sont toujours fi gurati ves.

Ses thèmes sont les paysages Bourbonnais et leurs nombreux

châteaux mais également les vues de Paris où il a résidé

pendant de nombreuses années. .

Rue Pingre de Farivilliers Espace Robert Cochet Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 23 23 mairie@bourbon-lancy.fr

