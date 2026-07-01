Exposition : patrimoine roulant et patrimoine bâti, Château de La Sémondière, Brécey

Informations pratiques

Exposition : patrimoine roulant et patrimoine bâti Dimanche 20 septembre, 14h00 Château de La Sémondière Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition de voitures de collection avec vote du public et explications sur les véhicules et leur restauration devant le câteau de la Sémondière, ouvert au public .

Château de La Sémondière 29 rue du château de La Sémondière, 50370 Brécey Brécey 50370 Manche Normandie 02 33 68 19 10 http://chateaulasemondiere.fr Résidence des Comtes de Brécey, construite en 1590

Exposition de voitures de collection avec vote du public et explications sur les véhicules et leur restauration devant le câteau de la Sémondière, ouvert au public .

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