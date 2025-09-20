Exposition : patrimoines en guerre Médiathèque Rolland-Plaisance et bibliothèque patrimoniale Évreux

Exposition : patrimoines en guerre Médiathèque Rolland-Plaisance et bibliothèque patrimoniale Évreux samedi 20 septembre 2025.

Exposition : patrimoines en guerre 20 et 21 septembre Médiathèque Rolland-Plaisance et bibliothèque patrimoniale Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Patrimoines en guerre

Anne Baudot, bibliothécaire, conservatrice, et Résistante.

Dans le cadre de cette exposition en 5 parties (Hôtel du Département de l’Eure, Archives départementales de l’Eure, Parvis de la Cathédrale , Musée d’Art, Histoire et Archéologie et Bibliothèque patrimoniale – Médiathèque Rolland Plaisance), entrez dans l’univers d’Anne Baudot, bibliothécaire, conservatrice, Résistante. A travers son journal, ses notes et ses actions, se dessine le portrait d’une femme d’engagement et de savoirs. Du Pavillon Fleuri, devenu lieu de Résistance, à la bibliothèque muncipale d’Evreux, Anne veille sur les livres, les archives, les oeuvres… On découvre la vie d’une institution à travers la guerre, les réseaux clandestins et la passion d’une érudite qui, sans relâche, documente, protège et transmet. Un témoignage rare, à la croisée de l’intime et de l’histoire collective.

Une des commissaires de l’exposition sera présente l’après-midi pour répondre aux questions.

Médiathèque Rolland-Plaisance et bibliothèque patrimoniale 3 square Georges Brassens, 27000 Évreux Évreux 27000 Le Clos au Duc Eure Normandie 02 32 78 85 00 https://mediatheques.evreux.fr/ Implantée dans le cœur historique de la ville et construite par l’architecte Paul Chemetov, la médiathèque présente la forme d’un navire à quai avec une grande façade sud courbée, inclinée et couverte de bois. Le mur d’enceinte de l’ancienne cité gallo-romaine découvert lors des fouilles préalables a été intégré au bâtiment. On peut noter la présence d’un ascenseur panoramique extérieur. Ouverte au public depuis 1995, la médiathèque offre de nombreux services (ludothèque, laboratoire de langues, artothèque, auditorium…) ainsi que de nombreuses collections.

Patrimoines en guerre

@ CD27