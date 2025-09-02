Exposition patrimoniale : La Fête à Tourcoing Médiathèque André Malraux Tourcoing

Exposition patrimoniale : La Fête à Tourcoing 2 – 27 septembre Médiathèque André Malraux Nord

Entrée libre. Tout public.

Début : 2025-09-02T13:00:00 – 2025-09-02T18:30:00

Fin : 2025-09-27T10:00:00 – 2025-09-27T17:30:00

La galerie Nadar fait place à la fête ! Chaque année, la médiathèque André Malraux ouvre ses collections patrimoniales pour vous présenter un morceau d’histoire tourquennoise. Cette année, nous faisons écho à Lille3000 et son thème « Fiesta », en vous invitant à vous plonger dans les fêtes de Tourcoing à travers les âges.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Découvrez l’histoire des fêtes tourquennoises à travers une sélection de documents patrimoniaux.

Médiathèque municipale de Tourcoing