Exposition patrimoniale La Fête à Tourcoing Tourcoing mardi 2 septembre 2025.

26 rue Famelart Tourcoing Nord

Début : 2025-09-02 13:00:00

fin : 2025-09-02 18:30:00

2025-09-02 2025-09-27

La galerie Nadar fait place à la fête ! Chaque année, la médiathèque André Malraux ouvre ses collections patrimoniales pour vous présenter un morceau d'histoire tourquennoise. Cette année, nous faisons écho à Lille3000 et son thème « Fiesta », en vous invitant à vous plonger dans les fêtes de Tourcoing à travers les âges.

mediatheque@ville-tourcoing.fr

