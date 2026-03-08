Exposition patrimoniale La libleuté Médiathèque Mâcon
Exposition patrimoniale La libleuté Médiathèque Mâcon mardi 17 mars 2026.
Exposition patrimoniale La libleuté
Médiathèque 23 rue de la République Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-03-17
Tous les bleus sont dans la nature et surtout dans les collections patrimoniales de la Médiathèque ! A l’occasion du Printemps des poètes, le bleu, couleur de la liberté, se pare de ses plus belles teintes pour vous offrir un instant de contemplation, d’évasion et de légèreté ! .
Médiathèque 23 rue de la République Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition patrimoniale La libleuté
L’événement Exposition patrimoniale La libleuté Mâcon a été mis à jour le 2026-03-05 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès