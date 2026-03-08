Exposition patrimoniale La libleuté Médiathèque Mâcon

Exposition patrimoniale La libleuté

Médiathèque 23 rue de la République Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-03-17

Tous les bleus sont dans la nature et surtout dans les collections patrimoniales de la Médiathèque ! A l’occasion du Printemps des poètes, le bleu, couleur de la liberté, se pare de ses plus belles teintes pour vous offrir un instant de contemplation, d’évasion et de légèreté ! .

Médiathèque 23 rue de la République Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 26

