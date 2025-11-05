Exposition Paty Gérard Tricarico Espace Maxime Moreau Sainte-Maxime

Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Début : Lundi 2025-11-05 14:30:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-05

Paty Gérard Tricarico à l’Espace Maxime Moreau une invitation au voyage intérieur

Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 97 10 animations-culturelles@ste-maxime.fr

Paty Gérard Tricarico at Espace Maxime Moreau: an invitation to an inner journey



Espace Maxime Moreau, an iconic location on the Simon-Lorière walkway, is hosting an exceptional exhibition by painter Paty Gérard Tricarico. Known for her sensitive and vibrant style, the artist invites us to immerse ourselves in a body of work where colour becomes language and matter becomes emotion.

Paty Gérard Tricarico explores the boundaries between abstraction and figuration, with a rich and intuitive palette that evokes inner landscapes, blurred memories and suspended moments. Each canvas is a breath of fresh air, a poetic pause in the turmoil of everyday life.



The exhibition is part of the Town of Sainte-Maxime’s commitment to promoting artistic talent and making the Espace Maxime Moreau a showcase for contemporary creation. The unique roundness of the space, conducive to an immersive experience, enhances the artist’s works and invites visitors to take a contemplative stroll.

Paty Gérard Tricarico im Espace Maxime Moreau: eine Einladung zu einer inneren Reise

Paty Gérard Tricarico all’Espace Maxime Moreau: un invito al viaggio interiore



L’Espace Maxime Moreau, luogo emblematico della passeggiata Simon-Lorière, ospita una mostra eccezionale della pittrice Paty Gérard Tricarico. Nota per il suo universo sensibile e vibrante, l’artista ci offre un’immersione in un’opera in cui il colore diventa linguaggio e la materia emozione.

Paty Gérard Tricarico esplora i confini tra astrazione e figurazione, con una tavolozza ricca e intuitiva che evoca paesaggi interiori, ricordi sfocati e istanti sospesi. Ogni tela è un respiro, una pausa poetica nel tumulto della vita quotidiana.



La mostra si inserisce nella volontà della città di Sainte-Maxime di promuovere i talenti artistici e di rendere l’Espace Maxime Moreau una vera e propria vetrina per la creazione contemporanea. La rotondità unica del luogo, che favorisce un’esperienza immersiva, sublima le opere dell’artista e invita il visitatore a una passeggiata contemplativa.

Paty Gérard Tricarico en el Espace Maxime Moreau: una invitación al viaje interior

