Exposition PAUL ABADIE, ARCHITECTE , UNE BD D’OLIVIER THOMAS Médiathèque Pierre FANLAC Périgueux

Exposition PAUL ABADIE, ARCHITECTE , UNE BD D’OLIVIER THOMAS Médiathèque Pierre FANLAC Périgueux mercredi 24 septembre 2025.

Exposition PAUL ABADIE, ARCHITECTE , UNE BD D’OLIVIER THOMAS

Médiathèque Pierre FANLAC 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-09-24

En partenariat avec le festival BD en Périgord

Médiathèque Pierre Fanlac, en co-organisation avec le service Ville d’art et d’histoire

Paul Abadie, le célèbre architecte qui a œuvré à la restauration fondamentale de la cathédrale Saint-Front de Périgueux de 1854 à 1883, méritait bien une biographie. Olivier Thomas la propose dans une bande dessinée aussi documentée que vivante. L’exposition, mêlant présentation historique et planches et dessins originaux, revient sur la carrière de cette architecte de renom, qui a remporté en 1874 le concours d’architecture pour le Sacré-Cœur à Paris. Venez découvrir les coulisses de cette BD biographique et du processus de création de son auteur. .

Médiathèque Pierre FANLAC 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

English : Exposition PAUL ABADIE, ARCHITECTE , UNE BD D’OLIVIER THOMAS

German : Exposition PAUL ABADIE, ARCHITECTE , UNE BD D’OLIVIER THOMAS

Italiano :

Espanol : Exposition PAUL ABADIE, ARCHITECTE , UNE BD D’OLIVIER THOMAS

L’événement Exposition PAUL ABADIE, ARCHITECTE , UNE BD D’OLIVIER THOMAS Périgueux a été mis à jour le 2025-07-31 par OT Communal de Périgueux