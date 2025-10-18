EXPOSITION PAUL DRIESSEN MY LIFE IN CARTOONS Lamalou-les-Bains
EXPOSITION PAUL DRIESSEN MY LIFE IN CARTOONS Lamalou-les-Bains samedi 18 octobre 2025.
EXPOSITION PAUL DRIESSEN MY LIFE IN CARTOONS
Boulevard Moucayrol Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Samedi 18 octobre Gare expo accueille l’exposition « MY LIFE IN CARTOONS » de Paul Driessen
Exposition de dessins et projection de dessins animés
Entrée libre
de 17h à 20h30
Centre Ulysse, Lamalou les Bains
Boulevard Mourcayrol
34240 Lamalou les Bains
www.gareexpo.com
Samedi 18 octobre Gare expo accueille l’exposition « MY LIFE IN CARTOONS » de Paul Driessen
Exposition de dessins et projection de dessins animés
Entrée libre
de 17h à 20h30
Centre Ulysse, Lamalou les Bains
Boulevard Mourcayrol
34240 Lamalou les Bains
www.gareexpo.com .
Boulevard Moucayrol Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie
English :
Saturday October 18 Gare expo welcomes Paul Driessen’s « MY LIFE IN CARTOONS » exhibition
Exhibition of drawings and screening of cartoons
Free admission
from 5pm to 8:30pm
Center Ulysse, Lamalou les Bains
Boulevard Mourcayrol
34240 Lamalou les Bains
www.gareexpo.com
German :
Am Samstag, dem 18. Oktober, empfängt Gare expo die Ausstellung « MY LIFE IN CARTOONS » von Paul Driessen
Ausstellung von Zeichnungen und Vorführung von Cartoons
Freier Eintritt
von 17 Uhr bis 20.30 Uhr
Centre Ulysse, Lamalou les Bains
Boulevard Mourcayrol
34240 Lamalou les Bains
www.gareexpo.com
Italiano :
Sabato 18 ottobre la Gare expo accoglie la mostra « LA MIA VITA IN CARTOONS » di Paul Driessen
Mostra di disegni e proiezione di cartoni animati
Ingresso libero
dalle 17.00 alle 20.30
Centro Ulysse, Lamalou les Bains
Viale Mourcayrol
34240 Lamalou les Bains
www.gareexpo.com
Espanol :
Sábado 18 de octubre Gare expo acoge la exposición « MI VIDA EN CARICATURAS » de Paul Driessen
Exposición de dibujos y proyección de caricaturas
Entrada gratuita
de 17.00 a 20.30 h
Centro Ulysse, Lamalou les Bains
Boulevard Mourcayrol
34240 Lamalou les Bains
www.gareexpo.com
L’événement EXPOSITION PAUL DRIESSEN MY LIFE IN CARTOONS Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-17 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB