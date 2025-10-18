EXPOSITION PAUL DRIESSEN MY LIFE IN CARTOONS Lamalou-les-Bains

Samedi 18 octobre Gare expo accueille l’exposition « MY LIFE IN CARTOONS » de Paul Driessen

Exposition de dessins et projection de dessins animés

Entrée libre

de 17h à 20h30

Centre Ulysse, Lamalou les Bains

Boulevard Mourcayrol

34240 Lamalou les Bains

www.gareexpo.com

Boulevard Moucayrol Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie

English :

Saturday October 18 Gare expo welcomes Paul Driessen’s « MY LIFE IN CARTOONS » exhibition

Exhibition of drawings and screening of cartoons

Free admission

from 5pm to 8:30pm

Center Ulysse, Lamalou les Bains

Boulevard Mourcayrol

34240 Lamalou les Bains

www.gareexpo.com

German :

Am Samstag, dem 18. Oktober, empfängt Gare expo die Ausstellung « MY LIFE IN CARTOONS » von Paul Driessen

Ausstellung von Zeichnungen und Vorführung von Cartoons

Freier Eintritt

von 17 Uhr bis 20.30 Uhr

Centre Ulysse, Lamalou les Bains

Boulevard Mourcayrol

34240 Lamalou les Bains

www.gareexpo.com

Italiano :

Sabato 18 ottobre la Gare expo accoglie la mostra « LA MIA VITA IN CARTOONS » di Paul Driessen

Mostra di disegni e proiezione di cartoni animati

Ingresso libero

dalle 17.00 alle 20.30

Centro Ulysse, Lamalou les Bains

Viale Mourcayrol

34240 Lamalou les Bains

www.gareexpo.com

Espanol :

Sábado 18 de octubre Gare expo acoge la exposición « MI VIDA EN CARICATURAS » de Paul Driessen

Exposición de dibujos y proyección de caricaturas

Entrada gratuita

de 17.00 a 20.30 h

Centro Ulysse, Lamalou les Bains

Boulevard Mourcayrol

34240 Lamalou les Bains

www.gareexpo.com

