Exposition PAVEL MACEK Atelier du Pont des Arts Limoges
Exposition PAVEL MACEK Atelier du Pont des Arts Limoges vendredi 24 avril 2026.
Exposition PAVEL MACEK
Atelier du Pont des Arts 9 Rue Porte Panet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-04-24
L’Atelier du Pont des Arts accueille une exposition consacrée à l’artiste Pavel Macek.
Arrivé en France en 1976 avec son épouse, il passe près de 40 ans en Limousin avec sa famille. Il approfondit sa pratique de la gravure sur bois et lino, commencée en autodidacte à Prague. Il utilise la technique dite à bois perdu, et imprime en plusieurs couleurs, en général en sept à neuf exemplaires. En 1986, il reçoit à Paris le Prix Jean Chièze de la gravure sur bois. .
Atelier du Pont des Arts 9 Rue Porte Panet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 16 28 40
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English : Exposition PAVEL MACEK
L’événement Exposition PAVEL MACEK Limoges a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Limoges Métropole
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