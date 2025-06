EXPOSITION Paysage et bien commun Place Courtaud Felletin 5 juillet 2025 07:00

Creuse

EXPOSITION Paysage et bien commun
Felletin

5 juillet 2025

18 juillet 2025

2025-07-05

Deux œuvres d’art réalisées lors d’une résidence associant un anthropologue, Guillaume Lebaudy et une designer textile lainière, Florence Wuillai, au Centre International d’Art et du

Paysage de Vassivière.

PRÉSENTATION DES ŒUVRES PAR L’ANIMATRICE DU PARC VENDREDI 18 JUILLET DE 10H À 12H.

Découvrez le banc en feutre ‘Limousiner’ et l’objet-livre ‘Faut-il prendre des gants avec le paysage ?’ pour toucher, observer, écouter et méditer sur les valeurs portées par le paysage, transmises par les artistes- scientifiques et les habitants qu’ils ont rencontrés. .

Place Courtaud Médiathèque

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine
+33 5 55 66 55 22
mediatheque@creuse-grand-sud.fr

