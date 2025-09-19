Exposition Paysage… Etcetera Lena Braslavskaya rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche

Exposition Paysage… Etcetera Lena Braslavskaya rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche vendredi 19 septembre 2025.

Exposition Paysage… Etcetera Lena Braslavskaya

rue Henri Chartier Salle Vallée Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-09-19

Exposition des oeuvres de Lena Braslavskaya que l’association Art en Perche organise, dans le cadre du cycle » Paysage… Etcetera ».

Exposition visible

– du mercredi au vendredi de 14h à 18h30

– le samedi de 10h30 à 18h30 .

rue Henri Chartier Salle Vallée Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie

English : Exposition Paysage… Etcetera Lena Braslavskaya

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Paysage… Etcetera Lena Braslavskaya Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2025-09-04 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE