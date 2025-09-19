Exposition Paysage… Etcetera Lena Braslavskaya rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche
Exposition Paysage… Etcetera Lena Braslavskaya rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche vendredi 19 septembre 2025.
Exposition Paysage… Etcetera Lena Braslavskaya
rue Henri Chartier Salle Vallée Mortagne-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-09-19
Exposition des oeuvres de Lena Braslavskaya que l’association Art en Perche organise, dans le cadre du cycle » Paysage… Etcetera ».
Exposition visible
– du mercredi au vendredi de 14h à 18h30
– le samedi de 10h30 à 18h30 .
rue Henri Chartier Salle Vallée Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie
English : Exposition Paysage… Etcetera Lena Braslavskaya
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition Paysage… Etcetera Lena Braslavskaya Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2025-09-04 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE