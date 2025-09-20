Exposition « Paysage, lointain ou proche » Rue du Château Flamanville

Exposition « Paysage, lointain ou proche » Rue du Château Flamanville samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Paysage, lointain ou proche »

Rue du Château Logis du gardien Flamanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-20 13:00:00

fin : 2025-09-28 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Pour cette exposition au Château de Flamanville, Philippe et Evelyne ont choisi des œuvres de petit format (peinture, dessins, monotypes, gravures, et céramiques) qui touchent au paysage lointain ou proche. La porte de la maison du gardien s’ouvre pour une promenade dans les marais, le bocage, où les fleurs et les feuillages vibrent au cours des saisons. .

Rue du Château Logis du gardien Flamanville 50340 Manche Normandie +33 6 24 12 71 28 p-lefebvre@sfr.fr

English : Exposition « Paysage, lointain ou proche »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition « Paysage, lointain ou proche » Flamanville a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin