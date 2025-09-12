Exposition « Paysages apparentés » de Jean-Marie Barre Impasse Jollion Boulbon

Exposition « Paysages apparentés » de Jean-Marie Barre Impasse Jollion Boulbon vendredi 12 septembre 2025.

Exposition « Paysages apparentés » de Jean-Marie Barre

Du 12/09 au 21/09/2025 du lundi au samedi de 14h à 18h30 et de 10h à 13h.

Vernissage le vendredi 12 septembre de 17h à 20h. Impasse Jollion Centre culturel Sainte-Anne Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-12

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-12

Rendez-vous au Centre culturel Sainte-Anne pour profitez de l’exposition « Paysages apparentés » de Jean-Marie Barre.

Après ses études, Jean-Marie Barre intègre l’École nationale des beaux-arts d’Aix-en-Provence se consacrant d’abord à la création de toiles scéniques, il réalise ensuite des fresques murales, dont certaines de grand format.



C’est dans les années 1980 qu’il trouve son écriture dans la peinture. Son travail se concentre sur la mémoire personnelle et collective ainsi que sur l’observation sociale. Ce n’est qu’en 2010, après trois ans de questionnement, qu’il aborde une manière radicalement différente de peindre. En signant JMB BARRE , il opère une première métamorphose avec un travail de la matière, abordé sur toile et sculpture. Une nouvelle période est mise en œuvre à l’acrylique et à mains nues associant le noir et le blanc, puis une triade composée de noir, rouge et blanc. JMB travaille l’ abstraction depuis 2012 .



Après avoir travaillé en atelier à Berlin, Londres, Los Angeles et Paris, il vit et travaille dans son atelier du sud de la France, près d’Avignon. Jean-Marie Barre y développe depuis 2023 une nouvelle approche de la peinture figurative . .

Impasse Jollion Centre culturel Sainte-Anne Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47

English :

Join us at the Centre culturel Sainte-Anne to enjoy the exhibition « Paysages apparentés » by Jean-Marie Barre.

German :

Besuchen Sie das Kulturzentrum Sainte-Anne und genießen Sie die Ausstellung « Paysages apparentés » von Jean-Marie Barre.

Italiano :

Venite al Centre culturel Sainte-Anne per ammirare la mostra « Paysages apparentés » di Jean-Marie Barre.

Espanol :

Venga al Centre culturel Sainte-Anne para disfrutar de la exposición « Paysages apparentés » de Jean-Marie Barre.

L’événement Exposition « Paysages apparentés » de Jean-Marie Barre Boulbon a été mis à jour le 2025-09-03 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)