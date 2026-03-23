Exposition Paysages, aquarelles et pastels Office de Tourisme 1er étage Marcigny

Exposition Paysages, aquarelles et pastels Office de Tourisme 1er étage Marcigny samedi 4 avril 2026.

Exposition Paysages, aquarelles et pastels

Office de Tourisme 1er étage 1 Rue Chevalière Marcigny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :
2026-04-04

Bruno Schweitzer expose ses tableaux de paysages, réalisés en aquarelles ou pastels.   .

Office de Tourisme 1er étage 1 Rue Chevalière Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 39 06 

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English : Exposition Paysages, aquarelles et pastels

L’événement Exposition Paysages, aquarelles et pastels Marcigny a été mis à jour le 2026-03-23 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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