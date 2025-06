Exposition « Paysages de Douceurs » au musée du Nougat Musée du Nougat Fabrique Arnaud Soubeyran Montélimar 26 juin 2025 09:00

Exposition « Paysages de Douceurs » au musée du Nougat
Musée du Nougat Fabrique Arnaud Soubeyran
22 Avenue de Gournier
Montélimar
Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Comprend un audioguide et un sachet de dégustation

Début : Dimanche 2025-06-26 09:00:00

Fin : 2025-11-14 19:00:00

2025-06-26

Exposition de Thomas Pringault.

Un pont entre la création artistique et l’univers de la confiserie.

Une occasion de rencontre et de dialogue, entre artisanat et création artistique.

Musée du Nougat Fabrique Arnaud Soubeyran 22 Avenue de Gournier

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 01 35 communication@nougatsoubeyran.com

English :

Exhibition by Thomas Pringault.

A bridge between artistic creation and the world of confectionery.

An opportunity for encounter and dialogue, between craftsmanship and artistic creation.

German :

Ausstellung von Thomas Pringault.

Eine Brücke zwischen künstlerischem Schaffen und der Welt der Süßwaren.

Eine Gelegenheit zur Begegnung und zum Dialog, zwischen Handwerk und künstlerischem Schaffen.

Italiano :

Mostra di Thomas Pringault.

Un ponte tra la creazione artistica e il mondo della pasticceria.

Un’occasione di incontro e dialogo tra artigianato e creazione artistica.

Espanol :

Exposición de Thomas Pringault.

Un puente entre la creación artística y el mundo de la pastelería.

Una oportunidad para el encuentro y el diálogo, entre la artesanía y la creación artística.

