Exposition Paysages de la Seine Normande – Nouvel Hôpital Saint-Jacques Les Andelys, 17 mai 2025 14:30, Les Andelys.

Eure

Exposition Paysages de la Seine Normande Nouvel Hôpital Saint-Jacques 141 route de Paix Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-17 14:30:00

fin : 2025-06-01 18:30:00

Date(s) :

2025-05-17

L’exposition “Paysages de la Seine” se tiendra dans le hall du Nouvel Hôpital Saint-Jacques, du samedi 17 mai au dimanche 1er juin, tous les jours de 14h30 à 18h30 (entrée gratuite). À travers cette exposition photographique, les visiteurs sont invités à (re)découvrir les multiples visages de la Seine d’hier et d’aujourd’hui, symbole vivant de notre territoire, entre beauté naturelle et regard sensible sur notre environnement fluvial.

Rendez-vous mercredi 21 mai à 18h30 au Centre hospitalier St Jacques, pour le vernissage de l’exposition.

Gratuite et ouvert à tous.

Nouvel Hôpital Saint-Jacques 141 route de Paix

Les Andelys 27700 Eure Normandie

English : Exposition Paysages de la Seine Normande

Paysages de la Seine? will be on show in the hall of the Nouvel Hôpital Saint-Jacques, from Saturday May 17 to Sunday June 1, daily from 2:30 pm to 6:30 pm (free admission). Through this photographic exhibition, visitors are invited to (re)discover the many faces of the Seine, past and present, a living symbol of our region, between natural beauty and a sensitive look at our river environment.

Join us on Wednesday May 21 at 6:30 pm at the Centre hospitalier St Jacques for the opening of the exhibition.

Free and open to all.

German :

Die Ausstellung « Paysages de la Seine » (Landschaften der Seine) ist von Samstag, dem 17. Mai, bis Sonntag, dem 1. Juni, täglich von 14:30 bis 18:30 Uhr in der Eingangshalle des neuen Krankenhauses Saint-Jacques zu sehen (Eintritt frei). Diese Fotoausstellung lädt die Besucher ein, die vielen Gesichter der Seine von gestern und heute (wieder) zu entdecken, die ein lebendiges Symbol unserer Region ist.

Die Ausstellung wird am Mittwoch, den 21. Mai um 18:30 Uhr im Centre Hospitalier St Jacques eröffnet.

Kostenlos und für alle zugänglich.

Italiano :

La mostra « Paesaggi della Senna » sarà esposta nella hall del Nouvel Hôpital Saint-Jacques da sabato 17 maggio a domenica 1° giugno, tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30 (ingresso libero). Attraverso questa mostra fotografica, i visitatori sono invitati a (ri)scoprire i molti volti della Senna, passati e presenti, un simbolo vivente della nostra regione, che unisce la bellezza naturale a uno sguardo sensibile sul nostro ambiente fluviale.

Partecipate all’anteprima della mostra mercoledì 21 maggio alle 18.30 presso il Centre hospitalier St Jacques.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Espanol :

La exposición « Paisajes del Sena » podrá visitarse en el vestíbulo del Nouvel Hôpital Saint-Jacques del sábado 17 de mayo al domingo 1 de junio, todos los días de 14.30 a 18.30 horas (entrada gratuita). A través de esta exposición fotográfica, se invita a los visitantes a (re)descubrir las múltiples caras del Sena, pasado y presente, símbolo vivo de nuestra región, que combina la belleza natural con una mirada sensible a nuestro entorno fluvial.

Asista al preestreno de la exposición el miércoles 21 de mayo a las 18.30 horas en el Centro Hospitalario St Jacques.

Entrada libre y gratuita.

