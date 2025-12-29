Exposition Paysages de vent et galets Ault

Exposition Paysages de vent et galets

Paysages de vent et galets , huile sur toiles.

Gil Mas, artiste peintre, réalise, depuis plusieurs années des huiles sur toile, représentant des paysages et ciels du littoral de la côte d’Opale,

essentiellement glanés lors de ses promenades d’Ault au Marquenterre. Une exposition riche et dense, émouvante par son c ôté local et pittoresque.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de paysages du coin

Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

English :

Landscapes of wind and pebbles , oil on canvas.

For several years now, painter Gil Mas has been producing oil paintings of landscapes and skies along the Opal Coast,

mostly gleaned from his walks from Ault to Marquenterre. A rich and dense exhibition, moving by its local and picturesque side.

A not-to-be-missed event for lovers of local landscapes

Library opening hours.

Free

