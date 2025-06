Exposition Paysages et autres rêves Salle des fêtes Argentonnay 28 juin 2025 14:00

Deux-Sèvres

Exposition Paysages et autres rêves Salle des fêtes 3 Place Léopold Bergeon Argentonnay Deux-Sèvres

Exposition de peinture « Paysages et autres rêves » par Pierre de Chevilly.

Vous pourrez y découvrir plus d’une vingtaine d’oeuvres de formats divers, des vues et des paysages, mais aussi des toiles antérieures à son arrivée dans la région, des scènes de genre, des natures mortes et des marines. .

Salle des fêtes 3 Place Léopold Bergeon

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 70 22

