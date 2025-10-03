Exposition Paysages immuables ? 5 ans d’observation photographique dans la vallée de la chimie Bibliothèque de la Part-Dieu Lyon

Exposition Paysages immuables ? 5 ans d’observation photographique dans la vallée de la chimie 3 et 4 octobre Bibliothèque de la Part-Dieu Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

L’Observatoire photographique des paysages permet de suivre l’évolution des paysages, à travers la photographie régulière des mêmes points de vue au fil du temps. Ainsi sont traqués les signes qui permettent de lire les évolutions du territoire et de mieux les comprendre.

Sur une petite surface, la vallée de la chimie concentre de nombreux enjeux de notre société contemporaine : énergie, mobilité, développement urbain métropolitain, espaces naturels sensibles, agriculture périurbaine et industries de pointe. Des paysages plus contrastés qu’il n’y paraît de prime abord, pour redécouvrir une vallée habitée, au-delà des usines.

Mené par le CAUE Rhône Métropole depuis 5 ans, l’Observatoire photographique des paysages de la vallée de la chimie propose de scruter, au travers de séries photographiques, les évolutions de ce territoire qui fait le grand écart entre le quotidien et l’extraordinaire.

Une exposition co-créée par le CAUE Rhône Métropole et la Documentation régionale de la bibliothèque municipale de Lyon, et basée sur l’Observatoire photographique des paysages de la vallée de la chimie, mené depuis 2018 par le CAUE Rhône Métropole.

Bibliothèque de la Part-Dieu 30 Boulevard Marius Vivier-Merle, 69003 Lyon, France

Points de vue 65 de l’Observatoire photographique des paysages de la vallée de la chimie, 2020-2024 – © Florent Perroud, David Desaleux, CAUE