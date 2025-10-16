Exposition Paysages intérieurs de Brigitte Fuzelier, Maïlis et Florence Fontani aux Salles Voutées Salles Voutées Cassis

Du 16/10 au 26/10/2025 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Du 16 au 26 octobre 2025, l’exposition Paysages intérieur de Brigitte Fuzelier, Maïlis et Florence Fontani s’installe dans le cadre unique des Salles Voûtées, situées place Baragnon, en plein cœur du village de Cassis.

A travers cette exposition, chacune des trois artistes nous offre un univers d’émotions, ou chaque œuvre est un paysage intérieur par lequel nous découvrons, non pas ce qu’elles voient, mais ce qui en elles, regarde.



Dates du 16 au 26 octobre 2025

Horaires tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Lieu Salles Voûtées Place Baragnon, Cassis

Entrée libre .

Salles Voutées C/o Mairie de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

From October 16 to 26, 2025, the exhibition “Paysages intérieur” (Interior Landscapes) by Brigitte Fuzelier, Maïlis, and Florence Fontani will be on display in the unique setting of the Salles Voûtées, located on Place Baragnon, in the heart of the village of Cassis.

German :

Vom 16. bis 26. Oktober 2025 findet die Ausstellung „Paysages intérieur” (Innere Landschaften) von Brigitte Fuzelier, Maïlis und Florence Fontani in der einzigartigen Kulisse der Salles Voûtées auf der Place Baragnon im Herzen des Dorfes Cassis statt.

Italiano :

Dal 16 al 26 ottobre 2025, la mostra « Paysages intérieurs » di Brigitte Fuzelier, Maïlis e Florence Fontani si svolge nella cornice unica delle Salles Voûtées, situate in Place Baragnon, nel cuore del villaggio di Cassis.

Espanol :

Del 16 al 26 de octubre de 2025, la exposición « Paysages intérieurs » de Brigitte Fuzelier, Maïlis y Florence Fontani se instala en el marco incomparable de las Salles Voûtées, situadas en la plaza Baragnon, en el corazón del pueblo de Cassis.

