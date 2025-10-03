EXPOSITION PAYSAGES INTÉRIEURS PAR L’ARTISTE DIABOLO BOHEME Lodève

Place de la Halle Dardé Lodève Hérault

Début : 2025-10-03

fin : 2025-11-29

2025-10-03

Paysages intérieurs est une recherche artistique nourrie d’impressions, d’émotions et de réminiscences. Entre poésie visuelle et mémoire sensorielle, le projet propose un langage personnel au croisement de plusieurs médiums.

Paysages intérieurs est un voyage, une balade bohème, un flot d’impressions sensibles qui dessinent une carte intime.

Chaque jour devient une occasion de voir, de s’ouvrir, d’écouter le dialogue entre le réel et la fiction pour faire naître la poésie.

Des souvenirs se cuisinent pour la mémoire, les émotions s’associent, de parcelles en parcelles, traçant de nouveaux horizons et une géographie personnelle.

Un laboratoire comme unique bagage, la recherche d’un langage propre s’impose, au-delà des pratiques, pour offrir des sensations tissées d’images, de films, de sons — une expérience à partager. .

Place de la Halle Dardé Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 09 03 45 07

English :

Paysages intérieurs is an artistic investigation nourished by impressions, emotions and reminiscences. Between visual poetry and sensory memory, the project proposes a personal language at the crossroads of several media.

German :

Paysages intérieurs ist eine künstlerische Recherche, die von Eindrücken, Emotionen und Erinnerungen genährt wird. Zwischen visueller Poesie und sensorischer Erinnerung bietet das Projekt eine persönliche Sprache an der Schnittstelle mehrerer Medien.

Italiano :

Paysages intérieurs è un’indagine artistica alimentata da impressioni, emozioni e reminiscenze. A metà strada tra poesia visiva e memoria sensoriale, il progetto propone un linguaggio personale all’incrocio di diversi media.

Espanol :

Paysages intérieurs es una investigación artística alimentada por impresiones, emociones y reminiscencias. A medio camino entre la poesía visual y la memoria sensorial, el proyecto propone un lenguaje personal en la encrucijada de varios medios.

