Exposition Pays’Âges Le Mont-Saint-Michel
jeudi 17 septembre 2026 · Le Mont-Saint-Michel
Informations pratiques
Le Mont-Saint-Michel
Exposition Pays’Âges
Abbaye du Mont Saint-Michel Le Mont-Saint-Michel Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-17 09:30:00
fin : 2026-11-22 17:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Pays’Âges explore les transformations des territoires et les enjeux environnementaux à travers des tapisseries monumentales inspirées de vues aériennes, réalisées avec des matériaux naturels et la participation des habitants. L’exposition présente aussi projections et film. .
Abbaye du Mont Saint-Michel Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 reservation@montsaintmichel.gouv.fr
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English : Exposition Pays’Âges
L’événement Exposition Pays’Âges Le Mont-Saint-Michel a été mis à jour le 2026-09-10 par OT MSM Normandie – BIT Genêts
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