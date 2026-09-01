Informations pratiques

Le Mont-Saint-Michel

Exposition Pays’Âges

Abbaye du Mont Saint-Michel Le Mont-Saint-Michel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-17 09:30:00

fin : 2026-11-22 17:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Pays’Âges explore les transformations des territoires et les enjeux environnementaux à travers des tapisseries monumentales inspirées de vues aériennes, réalisées avec des matériaux naturels et la participation des habitants. L’exposition présente aussi projections et film. .

Abbaye du Mont Saint-Michel Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 reservation@montsaintmichel.gouv.fr

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English : Exposition Pays’Âges

L’événement Exposition Pays’Âges Le Mont-Saint-Michel a été mis à jour le 2026-09-10 par OT MSM Normandie – BIT Genêts