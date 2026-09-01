Informations pratiques

Lecques

Exposition « Paysages réinventés » – Journées du Patrimoine

86 rue du 26 août 1944 Lecques Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découverte des créations originales de l’Atelier des Paysages Miniatures à travers une présentation consacrée aux paysages réinventés.

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86 rue du 26 août 1944 Lecques 30250 Gard Occitanie +33 7 81 07 14 84

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English :

Discover the original creations of the Atelier des Paysages Miniatures through an exhibition dedicated to reimagined landscapes.

L’événement Exposition « Paysages réinventés » – Journées du Patrimoine Lecques a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme du Pays de Sommières