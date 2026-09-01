Exposition « Paysages réinventés » – Journées du Patrimoine Lecques
samedi 19 septembre 2026 · Lecques
Informations pratiques
Lecques
Exposition « Paysages réinventés » – Journées du Patrimoine
86 rue du 26 août 1944 Lecques Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découverte des créations originales de l’Atelier des Paysages Miniatures à travers une présentation consacrée aux paysages réinventés.
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86 rue du 26 août 1944 Lecques 30250 Gard Occitanie +33 7 81 07 14 84
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English :
Discover the original creations of the Atelier des Paysages Miniatures through an exhibition dedicated to reimagined landscapes.
L’événement Exposition « Paysages réinventés » – Journées du Patrimoine Lecques a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme du Pays de Sommières
À voir aussi à Lecques (Gard)
- Exposition : paysages réinventés, Atelier-galerie d’art, Lecques 19 septembre 2026