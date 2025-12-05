Exposition Paysages sensibles Médiathèque Communautaire Sarreguemines

Exposition Paysages sensibles

Comment peut-on représenter un territoire et ses paysages ? La peinture, le dessin, la photographie et la cartographie sont des premiers outils de description. Les artistes s’en emparent, ou les détournent, pour apporter un regard sensible sur nos lieux de vie. Les œuvres de la collection du Frac Lorraine entrent en dialogue avec les pièces de l’artiste messine Élise Boivin. Élise Boivin compose la vie de sa grand-mère grâce à des archives familiales, et surtout à partir de cartes postales, de photographies et d’éléments naturels piochés là où sa grand-mère a vécu ou voyagé. Les territoires et les paysages deviennent alors des indices biographiques.

Une visite inaugurale en présence de l’artiste aura lieu le jeudi 5 mars à 18h.Tout public

How can we represent a territory and its landscapes? Painting, drawing, photography and cartography are the first tools of description. Artists seize on them, or hijack them, to take a sensitive look at the places where we live. Works from the Frac Lorraine collection enter into dialogue with pieces by local artist Élise Boivin. Élise Boivin composes the life of her grandmother using family archives and, above all, postcards, photographs and natural elements taken from places where her grandmother lived or travelled. Territories and landscapes become biographical clues.

An inaugural visit in the presence of the artist will take place on Thursday, March 5 at 6pm.

