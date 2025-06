Exposition « Pebble Ripple Park » de Vincent-Michaël Vallet PHAKT Rennes 4 juillet 2025

Exposition « Pebble Ripple Park » de Vincent-Michaël Vallet PHAKT Rennes 4 juillet – 13 septembre Ille-et-Vilaine

Gratuit

« Pebble Ripple Park » de Vincent-Michaël Vallet joue avec cette idée toute simple qu’un tout petit geste plastique peut déclencher un grand effet, comme les ondes d’un caillou lancé dans l’eau.

Pebble Ripple Park est un titre qui évoque à la fois la tranquillité et le mouvement. Cette exposition associe économie du geste et expérimentation, explorant la manière dont de petites actions peuvent avoir de grands effets.

Le Pebble Ripple Park est un espace où se croisent des présences sculptées, peintes, brodées, éphémères ou persistantes. Son nom fait référence à l’image d’un caillou lancé dans l’eau, dont les ondulations se propagent à l’infini, un jeu de ricochets où chaque élément en révèle un autre.

Ce projet s’ancre dans l’idée du jardin, un lieu de transition où les frontières entre le naturel et l’artificiel s’entrelacent. Le jardin est une création humaine, mais jamais totalement maîtrisée : les plantes y poussent, se déploient ou résistent, rappelant que toute œuvre dialogue avec des forces qui la dépassent. C’est aussi un espace de mémoire, marqué par des strates et des passages, où chaque pierre, chaque allée, chaque fleur raconte une histoire.

L’exposition s’inspire de cette dynamique et se déploie autour d’éléments invitant à la contemplation et à l’errance mentale. On y croise des bancs sculptés, un journal oublié, des tapis tuftés, une broderie murale, ainsi que quelques sculptures disséminées comme des indices dans le paysage. Les œuvres se répondent par échos, formant une boucle ouverte où les impressions se superposent et se transforment.

Il n’y a pas de parcours figé, pas de lecture unique. Ici, tout est fluide : chaque regard génère un enchaînement différent. Pebble Ripple Park est un espace de jeu mental, un terrain d’expérimentation plastique où les matières et les pensées rebondissent librement. Une onde, une spirale, un cercle qui s’agrandit sans fin… et peut-être même au-delà du centre culturel.

Artiste, commissaire et enseignant, Vincent-Michaël Vallet vit et travaille à Rennes. Il développe depuis plusieurs années une esthétique marquée par son immédiateté. De la peinture à la sculpture, en passant par la photographie, la céramique et l’auto-édition, sa pratique artistique traduit le plaisir de l’expérience plastique et la fragilité d’une simplicité authentique. Fondateur de QUATRE et de B612, il s’investit depuis plusieurs années dans des projets curatoriaux conçus comme des plateformes de promotion et de diffusion d’artistes dont il se sent proche.

Vernissage de l’exposition le jeudi 10 juillet à 18h30

Cet événement est proposé dans le cadre d’Exporama, rendez-vous estival de l’art contemporain à Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-04T13:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-13T18:00:00.000+02:00

PHAKT 5 place des Colombes rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine