Exposition : Peindre ensemble #2 Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade
mardi 24 novembre 2026 · Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade · Saint-Germain-Laprade
Informations pratiques
Saint-Germain-Laprade
Exposition : Peindre ensemble #2
Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-24
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-11-24
Découvrez l’exposition « Peindre ensemble 2 », réunissant les œuvres des artistes de l’atelier peinture libre du Centre Culturel. Une exposition collective mettant à l’honneur la créativité et la diversité des univers artistiques.
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Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr
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English :
Discover the exhibition “Painting Together 2,” featuring works by artists from the Cultural Center’s open painting studio. A group exhibition celebrating creativity and the diversity of artistic worlds.
L’événement Exposition : Peindre ensemble #2 Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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