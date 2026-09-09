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Exposition : Peindre ensemble #2 Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade

mardi 24 novembre 2026 · Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade · Saint-Germain-Laprade

Informations pratiques

Début
mardi 24 novembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Lieu
Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade
Adresse
2 rue du Soleil Levant
Ville
43700 Saint-Germain-Laprade
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Germain-Laprade

Exposition : Peindre ensemble #2

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-24
fin : 2026-12-18

Date(s) :
2026-11-24

Découvrez l’exposition « Peindre ensemble 2 », réunissant les œuvres des artistes de l’atelier peinture libre du Centre Culturel. Une exposition collective mettant à l’honneur la créativité et la diversité des univers artistiques.
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Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22  centreculturel@saintgermainlaprade.fr

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English :

Discover the exhibition “Painting Together 2,” featuring works by artists from the Cultural Center’s open painting studio. A group exhibition celebrating creativity and the diversity of artistic worlds.

L’événement Exposition : Peindre ensemble #2 Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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