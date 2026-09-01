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Exposition « Peindre la beauté humaine » – Gwladys Dauly Maison des Sources Tréhorenteuc

vendredi 18 septembre 2026 · Maison des Sources · Tréhorenteuc

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Maison des Sources
Adresse
13 Rue de Brocéliande
Ville
56430 Tréhorenteuc
Département
Morbihan
Tarif

Tréhorenteuc

Exposition « Peindre la beauté humaine » – Gwladys Dauly

Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-10-31 18:30:00

Date(s) :
2026-09-18

Artiste plasticienne et art-thérapeute, Gwladys Dauly explore la relation intime entre l’œuvre et celui qui la regarde. Venez admirer son exposition « Peindre la beauté humaine » à la Maison des Sources.   .

Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 16 44 79 25 

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English :

L’événement Exposition « Peindre la beauté humaine » – Gwladys Dauly Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-09-02 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande

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