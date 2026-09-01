Exposition « Peindre la beauté humaine » – Gwladys Dauly Maison des Sources Tréhorenteuc

Informations pratiques

Tréhorenteuc

Exposition « Peindre la beauté humaine » – Gwladys Dauly

Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-10-31 18:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Artiste plasticienne et art-thérapeute, Gwladys Dauly explore la relation intime entre l’œuvre et celui qui la regarde. Venez admirer son exposition « Peindre la beauté humaine » à la Maison des Sources. .

Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 16 44 79 25

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English :

L’événement Exposition « Peindre la beauté humaine » – Gwladys Dauly Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-09-02 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande