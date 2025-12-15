Exposition Peindre la lumière. Le vitrail en Sarthe, 19e-21e siècles Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans

Exposition Peindre la lumière. Le vitrail en Sarthe, 19e-21e siècles

Début : 2026-01-23 14:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Peindre la lumière, le vitrail en Sarthe, 19e-21e siècles

L’exposition présente les temps forts du vitrail en Sarthe depuis la redécouverte de cet art au Mans au 19e siècle jusqu’aux créations les plus contemporaines.

À travers le prisme du verre, vous découvrez en pointillé une histoire du Mans et de son territoire. Les différents maître-verriers, artistes et personnalités qui ont marqué le décor vitré des églises comme de l’architecture civile en Sarthe sont évoqués, ainsi que les secrets de fabrication du vitrail, des recettes de la peinture sur verre de différents ateliers manceaux au 19e siècle. .

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 74 46 45 carre.plantagenet@lemans.fr

Painting light, stained glass in Sarthe, 19th-21st centuries

