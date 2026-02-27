Exposition Peindre l’instant Espace Claude Monet Sainte-Adresse

Exposition Peindre l’instant

Du jeudi 5 mars au mercredi 25 mars, de 14h à 18h, l’Les Ateliers de Sainte-Adresse présentent Peindre l’instant , une exposition de peintures de Guillaume Lemay-Guerin, à l’Espace Claude Monet.

À travers une palette sensible et lumineuse, l’artiste capte ces fragments fugaces qui composent nos paysages intérieurs et extérieurs une variation de lumière, un souffle sur la mer, une présence à peine esquissée. Chaque toile invite à ralentir, à observer, à ressentir — et à se laisser traverser par la poésie de l’instant. .

Espace Claude Monet 18 Rue Reine Élisabeth Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie courrier@sainte-adresse.fr

