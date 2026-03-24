Exposition Peintres et Sculpteurs amateurs de Cambo Espace Culturel Assantza Cambo-les-Bains
Exposition Peintres et Sculpteurs amateurs de Cambo Espace Culturel Assantza Cambo-les-Bains mardi 7 avril 2026.
Exposition Peintres et Sculpteurs amateurs de Cambo
Espace Culturel Assantza 9 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-07
L’exposition Les peintres de Cambo occupera les trois salles de l’espace culturel. Une trentaine d’exposants est attendue, comme tous les ans. Peintres dits locaux , chacun conviendra au terme de la visite que le qualificatif n’a aucune connotation péjorative. Du mardi au samedi. .
Espace Culturel Assantza 9 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 76 28 assantza@mairie-cambolesbains.fr
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English : Exposition Peintres et Sculpteurs amateurs de Cambo
L’événement Exposition Peintres et Sculpteurs amateurs de Cambo Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Cambo les Bains
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