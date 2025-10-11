Exposition Peinture 2025 Arcisses

Exposition 16e édition I Peinture Photographie

Rendez-vous du 11 au 19 octobre pour découvrir les œuvres de 29 peintres locaux.

En semaine de 14h à 18h I Les dimanches de 10h à 12h & de 14h à 18h

Exposition organisée par l’AFLAC

Coudreceau Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Exhibition 16th edition I Painting Photography ????

Visit us from October 11 to 19 to discover the works of 29 local painters.

Weekdays, 2pm to 6pm I Sundays, 10am to 12pm & 2pm to 6pm

Exhibition organized by AFLAC

German :

Ausstellung 16. Ausgabe I Malerei Fotografie?

Besuchen Sie uns vom 11. bis 19. Oktober, um die Werke von 29 lokalen Malern zu sehen.

Wochentags von 14 bis 18 Uhr I Sonntags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr

Von der AFLAC organisierte Ausstellung

Italiano :

16a Mostra fotografica di pittura

Dall’11 al 19 ottobre scoprite le opere di 29 pittori locali.

Giorni feriali dalle 14.00 alle 18.00 I Domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Mostra organizzata da AFLAC

Espanol :

16ª I Exposición de Pintura y Fotografía

Venga del 11 al 19 de octubre a descubrir las obras de 29 pintores locales.

Laborables de 14:00 a 18:00 I Domingos de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00

Exposición organizada por AFLAC

