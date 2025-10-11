Exposition Peinture 2025 Arcisses
Exposition Peinture 2025 Arcisses samedi 11 octobre 2025.
Exposition Peinture 2025
Coudreceau Arcisses Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-11
Exposition 16e édition I Peinture Photographie
Rendez-vous du 11 au 19 octobre pour découvrir les œuvres de 29 peintres locaux.
En semaine de 14h à 18h I Les dimanches de 10h à 12h & de 14h à 18h
Exposition organisée par l’AFLAC
Coudreceau Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Exhibition 16th edition I Painting Photography ????
Visit us from October 11 to 19 to discover the works of 29 local painters.
Weekdays, 2pm to 6pm I Sundays, 10am to 12pm & 2pm to 6pm
Exhibition organized by AFLAC
German :
Ausstellung 16. Ausgabe I Malerei Fotografie?
Besuchen Sie uns vom 11. bis 19. Oktober, um die Werke von 29 lokalen Malern zu sehen.
Wochentags von 14 bis 18 Uhr I Sonntags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr
Von der AFLAC organisierte Ausstellung
Italiano :
16a Mostra fotografica di pittura
Dall’11 al 19 ottobre scoprite le opere di 29 pittori locali.
Giorni feriali dalle 14.00 alle 18.00 I Domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Mostra organizzata da AFLAC
Espanol :
16ª I Exposición de Pintura y Fotografía
Venga del 11 al 19 de octubre a descubrir las obras de 29 pintores locales.
Laborables de 14:00 a 18:00 I Domingos de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00
Exposición organizada por AFLAC
L’événement Exposition Peinture 2025 Arcisses a été mis à jour le 2025-08-24 par OTs DU PERCHE