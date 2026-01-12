Exposition peinture 59ème salon de printemps Hôtel de ville Salle Marc Plasaules Pierrelatte

Exposition peinture 59ème salon de printemps

Hôtel de ville Salle Marc Plasaules 2bis Avenue Jean Perrin Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-11

L’association artistique LES ARTS LIBRES a le plaisir de vous présenter, pour son 59ème salon

de printemps, les peintures de ses adhérents réalisées tout au long de l’année écoulée.

.

Hôtel de ville Salle Marc Plasaules 2bis Avenue Jean Perrin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The LES ARTS LIBRES art association is pleased to present its 59th spring exhibition

the paintings created by its members over the past year.

L’événement Exposition peinture 59ème salon de printemps Pierrelatte a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence