Exposition peinture à l’EVL : Frank Pineau à l’honneur Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 10:00 – 12:30

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Du 4 au 30 avril, l’Espace Vie Locale accueille l’exposition de Frank Pineau, peintre amateur habitant de Saint-Aignan de Grand Lieu.À travers un ensemble de 24 œuvres — toiles, dessins et sculptures — l’artiste propose un regard sensible et personnel sur le réel, autour de deux thématiques qui traversent son travail : la nature morte et le modèle vivant.Réalisées avec des techniques variées telles que l’acrylique, l’encre ou le bâton à l’huile, les œuvres dialoguent entre elles et invitent le visiteur à découvrir différentes approches de la représentation. Des cartels rédigés par l’artiste viennent compléter le parcours et éclairent son processus créatif, ses choix plastiques et ses intentions.Passionné par l’art, son histoire et sa transmission, Frank Pineau partage également son expérience à travers des cours de pratique artistique qu’il dispense notamment à Nantes. Cette volonté de partage se retrouve au cœur de l’exposition, conçue comme un espace d’échange avec le public.Le vernissage aura lieu le vendredi 3 avril à 19h30, en présence de l’artiste. 2 ateliers proposés par l’artiste Dans le prolongement de l’exposition, des ateliers découverte ouverts à tous(à partir de 15 ans, débutants bienvenus) sont proposés : Samedi 11 avril, de 14h à 15h30 : atelier nature morteSamedi 11 avril, de 16h à 17h30 : atelier modèle vivant Les ateliers sont limités à 10 participants chacun et sont sur inscription sur www.saint-aignan-grandlieu.fr_, à l’EVL ou par téléphone au 02 40 26 44 38._À travers cette exposition, Frank Pineau invite le public à un parcours coloré et dynamique, entre observation, expression et pratique artistique, offrant une occasion de découvrir son univers et d’entrer au cœur de sa démarche.

Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 71 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr evl@sagl.fr 02 40 26 44 38 https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/exposition-peinture-a-l-evl-frank-pineau-a-l-honneur-4855.html?cHash=6752c2968d557ac47bf9526e94a9231b



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