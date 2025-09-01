Exposition peinture à l’huile Atelier Saint-Georges Vesoul
Exposition peinture à l’huile
Atelier Saint-Georges 10 Rue Gevrey Vesoul Haute-Saône
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-09-01 14:00:00
fin : 2025-10-31 18:00:00
2025-09-01
Exposition de peinture à l’huile du 1er septembre au 31 octobre à l’Atelier Saint Georges. .
Atelier Saint-Georges 10 Rue Gevrey Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 33 38 71
