Exposition | Peinture acrylique Médiatghèque de Lamonzie-Saint-Martin Lamonzie-Saint-Martin
Exposition | Peinture acrylique Médiatghèque de Lamonzie-Saint-Martin Lamonzie-Saint-Martin mardi 3 février 2026.
Exposition | Peinture acrylique
Médiatghèque de Lamonzie-Saint-Martin 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-03
Venez découvrir l’exposition de peinture de Nadeyx (Nathalie Deyxidour), qui se déroulera du 3 février au 28 février. Le vernissage aura lieu le mardi 3 février à 17h30.
L’entrée est gratuite et ouverte à tous.
Vous retrouverez ci-dessous les horaires d’ouvertures
Mardi 16h-18h
Mercredi 9h-12h30 14h-18h
Jeudi 16h-18h
Vendredi 16h-18h
Samedi 9h-12h30 .
Médiatghèque de Lamonzie-Saint-Martin 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 20 04 mediatheque.lamonzie@la-cab.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition | Peinture acrylique
L’événement Exposition | Peinture acrylique Lamonzie-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-01-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides