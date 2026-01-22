Exposition | Peinture acrylique Médiatghèque de Lamonzie-Saint-Martin Lamonzie-Saint-Martin

Exposition | Peinture acrylique

Venez découvrir l’exposition de peinture de Nadeyx (Nathalie Deyxidour), qui se déroulera du 3 février au 28 février. Le vernissage aura lieu le mardi 3 février à 17h30.

L’entrée est gratuite et ouverte à tous.

Vous retrouverez ci-dessous les horaires d’ouvertures

Mardi 16h-18h

Mercredi 9h-12h30 14h-18h

Jeudi 16h-18h

Vendredi 16h-18h

Samedi 9h-12h30 .

Médiatghèque de Lamonzie-Saint-Martin 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 20 04 mediatheque.lamonzie@la-cab.fr

