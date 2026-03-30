Exposition peinture Alain Bessac

Place François Annat Estaing Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-04-07

Nouvelle exposition à ne pas manquer !

La Médiathèque d’Estaing vous accueille une matinée et deux après-midi par semaine et vous propose une riche collection d’ouvrages variés.

Il y en a pour tous les goûts ouvrages littéraires, historiques, gastronomiques mais aussi des livres concernant la culture locale avec les traditions et coutumes du pays et d’autrefois, sans oublier les livres pour enfants. Tous les mois ou 2 mois environ des peintures ou photographies sont exposées aux cimaises de la Médiathèque et visibles aux heures d’ouverture soit le mardi de 9h à 12h et le mercredi et samedi de 15h à 18h (en été) et de 14h à 17h (en hiver). .

Place François Annat Estaing 12190 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 80 61 mediatheque-estaing@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A new exhibition not to be missed!

L’événement Exposition peinture Alain Bessac Estaing a été mis à jour le 2026-03-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)