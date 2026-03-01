Exposition Peinture Alessandro Barsanti Du Figuratif à l’Abstrait et rencontre artiste Bar Fantastico Givry

Exposition Peinture Alessandro Barsanti Du Figuratif à l’Abstrait et rencontre artiste

Exposition des peintures d’Alessandro Barsanti Du Figuratif à l’Abstrait 28.03 à 30.04.26. Rencontre artiste sam. 04.04 à partir de 15 h. Sur place Bar et cantine gourmande. .

Bar Fantastico 20 Rue de la République Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 39 59 14 57

